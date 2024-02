Questa sera andrà in onda su Canale 5 la quarantesima puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. In studio anche Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista e Rebecca Staffelli che raccoglierà le opinioni del pubblico.

Di seguito le anticipazioni ufficiali:

L'amicizia tra Giuseppe e Anita sembra essere in crisi a causa dell'eccessiva gelosia del ragazzo. Gli Inquilini, non spiegandosi il suo atteggiamento, cominciano a sospettare che Garibaldi provi qualcosa in più rispetto al sentimento fraterno che professa. Nel frattempo, il bidello si sta anche riavvicinando a Beatrice, nonostante i mesi di lontananza e ostilità.

Una sorpresa allieterà Paolo che finalmente, dopo svariato tempo, potrà riabbracciare l'adorata mamma Sandra, donna di cui il ragazzo parla spessissimo. Ma anche il divertente e istrionico Alessio vivrà un momento emozionante con il papà Domenico.

In tutti questi mesi, Massimiliano non ha reagito bene alle Nomination e questa non fa eccezione. L'attore è esploso contro tutta la Casa e ha dato vita ad animati scontri con il resto degli Inquilini.

Per finire, l'affollato telefoto: chi si salverà tra Alessio, Grecia, Massimiliano, Marco, Federico, Paolo e Simona?