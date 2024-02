Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Ieri sera si è verificata una lite furiosa tra Federico Massaro e Perla Vatiero, la quale è scoppiata a piangere costringendo la regia ad intervenire. Ma scopriamo cos’è successo.

In questi giorni, nel loft di Cinecittà, basta un nulla per far scattare una lite. E’ il caso di Federico Massaro e Perla Vatiero: le telecamere hanno ripreso solo inizialmente la scena per poi “concentrarsi” sugli altri gieffini, ma in sottofondo si avvertivano toni piuttosto accesi da parte di entrambi. Tutto è nato dall’ordine e dalla pulizia dei piatti. L’ex di Mirko Brunetti, mentre terminava le faccende domestiche, aveva chiesto aiuto al modello il quale, però, si sarebbe rifiutato, e quasi tutti gli inquilini hanno preso le parti di Perla.

La regia, però, non ha ripreso quasi nulla dell’accaduto, ma in alcune immagini vediamo la Vatiero circondata da alcuni compagni che cercando di tranquillizzarla mentre lei piangeva dopo la discussione con Federico. La gieffina ha detto di essersi spaventata della reazione avuta da Massaro, e per questo ha iniziato piangere.

Successivamente, in veranda, Perla Vatiero e Federico Massaro hanno provato a riparlarne, ma entrambi sono rimasti sulle loro posizioni e non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. L’ennesima lite a distanza di pochi giorni non ha fatto altro che allontanarli ancora di più. Visti ciò che è accaduto, questa sera in puntata ci sarà di che discutere e capiremo ancor meglio dai diretti interessati cosa è successo e se questa situazione si riuscirà a risolvere o meno.