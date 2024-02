Negli ultimi giorni la Casa del Grande Fratello si è trasformata in una polveriera. A vacillare anche il rapporto di amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, entrato in crisi a causa della vicinanza della gieffina con Alessio Falsone.

Le attenzioni che Anita ha riservato all’ultimo arrivato non sono passate inosservate, e ad aver colto il cambiamento della gieffina è stato anche il bidello calabrese, che si è mostrato infastidito da questa vicinanza e ha preferito allontanarsi da lei.

Ieri sera è arrivato il confronto tra gli AniBaldi, e la concorrente ha aggiunto che, secondo lei, Giuseppe si è avvicinato a Beatrice Luzzi per fare un dispetto vista la sua vicinanza con Alessio: “Io ti chiedo, perché non parliamo più? Perché caso strano la sera dopo che sono stata con Alessio non mi parli più? Io ti sto dicendo che tu reagisci in modo estremo, non penso che tu sia innamorato di me, ma penso che tu sia troppo geloso. Io ti ho sempre detto che in modo sano si può essere gelosi di un’amica, ma tu lo sei in modo estremo. Non ci parliamo da due giorni e non so neanche cosa ho fatto […] Io non ho problemi con te, hai smesso tu di parlarmi, ti ho chiesto di giocare a carte e non hai voluto e io che ti conosco benissimo ho capito che stavo facendo lo stesso comportamento che hai avuto in passato. Io ho 26 anni e non sto qui a fare l’asilo nido. Io non sto qui a rincorrenti e ti serve ogni volta un aereo per stare sereno, io non sono fatta così”.

Garibaldi è rimasto in silenzio, limitandosi ad ascoltare le parole di Anita e dicendo che con lei non si può parlare perché vuole avere sempre ragione.