Le riprese de Il Commissario Ricciardi 3 sono già iniziate. La messa in onda è prevista per l’inverno 2024.

In molti desiderano sapere come finirà la storia d'amore tra Luigi ed Enrica, i personaggi principali della serie ispirata dalla penna di Maurizio De Giovanni.

Il commissario, interpretato dall’attore Lino Guanciale, è convinto di non poter mai concretizzare fino in fondo il suo sogno d'amore, perché terrorizzato all'idea di trasmettere ai figli la sua maledizione, ossia quella di incontrare i fantasmi delle persone scomparse per morte violenta. Intanto l'amore per Enrica, interpretata da Maria Vera Ratti, continua a essere per il commissario Ricciardi un cruccio non di poco conto, visto che questo sentimento strozzato funge di fatto da sottofondo per tutte le indagini che Luigi conduce nella sua Napoli

Possiamo anticipare che nella terza stagione Luigi ed Enrica si sposeranno e avranno anche una figlia di nome Marta. Le cose per loro, purtroppo, non finiranno bene, perché Enrica morirà, lasciando Ricciardi solo nella sua disperazione.

Maria Vera Ratti apparirà solo in poche scene e il suo personaggio non avrà più un seguito nella serie tv. L’attrice apparirà solo durante i momenti dei ricordi del commissario.

Cinque anni dopo la morte della moglie, Ricciardi scoprirà che la figlia Marta ha ereditato il suo potere, rendendo così concreta la sua iniziale paura.

Il personaggio di Enrica non sarà l’unico ad uscire di scena. Un’altra donna importante per il commissario Ricciardi abbandonerà la scena. Lei è Livia, interpretata dall’attrice Serena Iansiti.

La giovane donna da sempre innamorata del commissario sarà rinchiusa in un manicomio, dando il suo addio definivo non solo a Luigi ma all’intera stagione tre.

Non mancheranno altri colpi di scena anche in questa stagione. Le prime due sono stato un vero successo in termini di share. Motivo per cui la produzione Rai ha deciso di continuare la sagra di Maurizio De Giovanni.