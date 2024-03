Al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 4 marzo, c’è stato un confronto tra Perla Vatiero e Alessio Falsone.

Una delle questioni affrontate nel corso della quarantunesima puntata è stata proprio quella relativa allo “Scarpa gate”, ovvero i discorsi in codice fatti da Perla, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi per sondare il livello di interesse dell’ultimo arrivato nella Casa di Cinecittà. Circostanza che ha infastidito e non poco Mirko Brunetti che, durante l’ennesimo confronto con la Vatiero, ha fatto un passo indietro.

Al termine della diretta, Alessio si è ritrovato con Perla e ha commentato quando accaduto. Ecco le sue parole riportate da IsaeChia.it: “Lo vai a chiedere agli altri se piace un paio di scarpe o un altro? No, sei venuta da me a chiedermelo. Sei venuta da me a chiedermelo, ti ricordi? Se il mio amico più stretto dentro la Casa allude al fatto che io quelle scarpe lì le abbia valutate, visto il prezzo, la misura, cambiato scarpe, allora sembra che io sono motivo della rottura tra te e Mirko. Hai capito cosa intendo? Lui doveva essere più chiaro e dire: ‘Quelle scarpe lì…’, cioè sottoforma di battuta. Tu non c’entri, nel discorso non c’entri per fare pensare… Io mi prendo la responsabilità di quello che dico e quello che faccio. Ma se passa il messaggio sbagliato, un altro racconta cose sbagliate, mi girano i cog***ni”.

Poi ha aggiunto: “Io e te abbiamo instaurato un rapporto di bene, di rispetto e di fiducia che continuerà anche fuori. Punto, fine. Non ti ho messo il tarlo nella testa o ci ho provato. Perché poi succede che la gente fuori, che non aspetta altro, si beve il codice come lo vendono… perché poi esce fuori che io c’ho provato e tu fossi curiosa di sapere se mi piaci i no e vendiamo un prodotto sbagliato. Però poi la m*rda la mangio io e la m*rda non la mangio perché lui sbaglia a parlare, la mangio se sbaglio io. Hai capito che ho detto? Lui doveva dire: ‘Quel paio di scarpe lui non le ha mai prese in considerazione, ho visto quel paio lì e magari le provo’, allora così era perfetto. Capisco? Hai capito che cosa ho detto?”.

Perla, dal canto suo, ha replicato: “Io spero realmente che ciò che tu fai… io ho bene, stima e empatia nei tuoi confronti. Vedo che sei un ragazzo con principi e valori…”.