Alessio Falsone ha minacciato in diretta Federico Massaro. Il video, segnalato da tantissimi utenti sui social, è stato mostrato ad Alfonso Signorini durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 7 marzo. I due gieffini stavano discutendo in maniera animata per “colpa” di Perla Vatiero.

Nei giorni scorsi Federico Massaro e Perla Vatiero hanno avuto una discussione piuttosto animata. Alfonso Signorini ne ha parlato durante la puntata di giovedì 7 marzo, e a prendere le difese di Perla è accorso Alessio Falsone. L'imprenditore milanese ha accusato il modello di essere poco empatico e di aver esagerato nelle reazioni.

Quello che però non si è visto è stata la miccia di Alessio nei confronti Federico. Massaro provoca Falsone chiamandolo “fenomeno", e lui reagisce così: “Il fenomeno vedrai come te lo faccio vedere fuori dalla casa il fenomeno, Te lo giuro”.

Dopo le numerose segnalazioni degli utenti sui social anche Signorini è intervenuto mostrando il filmato e commentando: “A noi piace che vi confrontiate anche animatamente ma mai le minacce perché non ci piace, lo so che non le fate in cattiva fede però così non va bene”.