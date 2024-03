Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda oggi, sabato 9 marzo.

L’influncer argentina e l’ex ciclista, dopo sette anni di fidanzamento (i due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip), hanno svelato che si sposeranno il 30 giugno 2024. Belen Rodriguez sarà una delle damigelle d’onore della sorella Cecilia.

“Ci sposeremo il 30 giugno, che è una domenica, una cosa che non avrei mai pensato. Però va bene, c’era quella data disponibile e quindi non la cambiamo. Io volevo un po’ prima. Giorni di festeggiamento? Ben due! Facciamo un giorno solo con le nostre famiglie in modo da condividere questa emozione con loro e un giorno con tutti i nostri amici”, ha detto Cecilia. A tal proposito, Ignazio Moser ha specificato: “Ci sono in totale duecento invitati, abbiamo avuto qualche problema con la lista degli invitati perché a Cecilia non piacciono alcuni miei amici”. “In realtà sono io che non piaccio a loro - ha precisato l’argentina -. Ma questo non importa è la festa di tutti e due”.

Belen Rodriguez damigella d’onore

“Mia sorella sarà la damigella d’onore, ci saranno altre damigelle ma lei sarà colei che mi accompagnerà all’altare”, ha detto Cecilia. “Santiago voleva portare gli anelli, ma vediamo come ci organizziamo con i suoi nipotini”, ha aggiunto riferendosi a Ignazio.