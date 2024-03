Loana, sorella di Perla Vatiero, una delle grandi protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it. La ragazza ha tracciato un bilancio di questi sei mesi di reality show: dalla sofferenza mai raccontata da Perla ma vissuta dopo Temptation Island fino alla riconciliazione in diretta televisiva.

“Come sta Perla? La trovo fragile, di una fragilità che non riconosco. Mia sorella è sempre stata forte, anche dura. Credo sia stato anche il contesto a renderla debole, sia mentalmente che fisicamente. Per non parlare del fatto che nel corso delle ultime settimane il GF la sta mettendo alla prova. Adesso che Beatrice Luzzi è in finale, c’è Perla costantemente sotto i riflettori. Lei non è abituata a questo mondo, così come noi suoi familiari. Ci siamo ritrovati catapultati in questa realtà nell’arco di 8 mesi. Nessuno si aspettava tanta esposizione mediatica”.

Poi, Loana ha svelato alcuni episodi accaduti durante la relazione tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, che hanno fatto malissimo a Perla: “Il giorno in cui Perla scoprì del tatuaggio di Mirko e Greta rimase in silenzio per circa tre ore. Poi diede sfogo alla sua furia. Continuava a ripeterci che non lo riconosceva, che non poteva trattarsi dello stesso uomo con il quale era stata per anni. E nemmeno noi lo avevamo riconosciuto. Era diventato un mostro. Quando sono usciti da Temptation Island, lei sembrava addirittura catapultata in un altro mondo. Diceva che non riusciva a spiegare cosa fosse accaduto, proprio mentalmente non ne era in grado. Era provata. Il punto più basso è arrivato con quella diretta con la quale Mirko la accusava di averlo minacciato e di avere dato della escort a Greta. Ma credo anche che esistano una serie di dinamiche create all’insaputa di Mirko. Quali? Credo che Mirko si sia trovato a far fronte a situazioni delle quali non era pienamente cosciente. Magari non era lucido. Ci sono state persone che lo hanno trascinato. Questo fidanzamento affrettato (con Greta Rossetti, ndr), questi ti amo affettati, il tatuaggio dopo una settimana… non è da lui. Credo sia stato colpito in un momento di sbandamento. Da chi? Quelle più interessate a creare certe dinamiche. Un po’ la madre, un po’ lei stessa. Anche l’atteggiamento che ha oggi nella Casa credo faccia parte di una dinamica che sta creando Greta. È una bravissima ragazza, ma il GF è fatto di gioco e strategia e lei è un’ottima giocatrice. È entrata dopo Perla e Mirko e sa benissimo che il loro è un fandom numeroso e influente. Non voleva inimicarsi i fan di Perla nel timore che la facessero fuori”.

E sul fatto che Mirko abbia deciso di tornare con Perla solo una volta uscito dalla Casa, Loana ha dichiarato: “Non me lo spiego. Credo che all’epoca si sentisse ancora nella famosa ‘bolla’ e che solo una volta uscito abbia realizzato. In generale, credo nel senso di protezione che Mirko prova nei confronti di Perla. Nell’amore non lo so. Sono cambiati entrambi. Dovranno vedersi e capire se riescono davvero a metabolizzare tutto quello schifo. E in questo le ‘influenze’ dei fan non c’entrano. Lo hanno dimostrato quando hanno deciso di non gettare via di fronte alle telecamere il loro nuovo primo bacio”.

Secondo Loana, Perla è ancora innamorata di Mirko: “Sono più che certa di questo. Quando ci siamo viste al GF mi ha chiesto di lui prima che di tutti gli altri”.