Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 7 marzo, si è a lungo parlato della complicità tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, i quali, durante la notte passata in suite, si sono lasciati andare a baci infuocati ed effusioni reciproche.

Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha informato la gieffina di aver contattato il suo ex fidanzato Edoardo Sanson che, però, ha deciso di restare in silenzio e di non commentare in alcun modo il flirt tra la 26enne romana e l’imprenditore milanese. Il conduttore ha poi informato la concorrente che Edoardo avrebbe potuta contattarla telefonicamente se ci avesse ripensato, ma Anita non ha ricevuto (come prevedibile) alcuna telefonata.

Al riguardo, chiacchierando con Letizia Petris, Anita ha criticato gli autori: “Molto show, molta tv, non sono a favore di quelle cose lì. Sono in tv sto zitta e basta. No avevo alcun dubbio che non chiamasse, ero sicura. Ma poi ti posso dire una cosa sincera che penso, il fatto che non ha chiamato non c’entra col fatto che ha mollato la cosa, perché non è così, lo conosco. Non è che se non mi ha chiamata è perché non mi vuole più vedere o sentire, non è così, lo conosco. Vuole parlare con me, fuori, non tramite questa roba. Infatti parleremo sicuramente. Non è da noi, non sono cose televisive proprio, capisco sono in tv ci sto a queste cose ma sono imbarazzanti. Io quando sono entrata gli ho detto ‘fatti la tua vita’, entrare qui è una mia scelta”.