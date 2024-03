Nei lunghi mesi di permanenza tra le mura della Casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha parlato di “un ragazzo che la aspettava fuori”. La 26enne romana ha spiegato di essere stata fidanzata con questa persona per circa dieci anni, poi si sono lasciati e sono tornati a frequentarsi la scorsa estate, poco prima che lei entrasse nella Casa di Cinecittà. Nel giorno di San Valentino si è finalmente palesato l’uomo misterioso di cui Anita ha parlato per mesi, ovvero Edoardo Sanson, che ha fatto una sorpresa alla concorrente. I due si sono baciati e lei ha ammesso di vederlo come il padre dei suoi figli. Poi nella Casa è entrato Alessio Falsone e Anita si è presa una bella cotta, ed infatti i due hanno iniziato una frequentazione.

“Io sono libera, non ero fidanzata, lui non era il mio ragazzo, e tra noi c’era una situazione da definire”, ha provato a giustificarsi Anita. Eppure, il fidanzato (o ex) della gieffina, appena uscito dalla Casa, ha fornito una versione differente: “Sono stati cinque minuti molto emozionanti. Era strano perché non la vedevo da tanto tempo e non vedevo l’ora di rincontrarla. Non vedo l’ora che esca per stare con lei. Esisto! Sono io, non sono il fratello, ma sono il suo fidanzato”.

Nel frattempo, Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione che le è arrivata proprio riguardo ad Edoardo Sanson: “Siamo amici della famiglia dell’ex di Anita, ti posso dire che lui sta malissimo, è deluso, non si aspettava una cosa del genere, ma neanche noi. La cosa più sconvolgente è che lei dalla notte al giorno come se nulla fosse lo ha già dimenticato, non si è fatta remore neanche di prendersi dei giorni per decidere. Lui ovviamente non la vuole vedere mai più. E pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo! Io non ho parole”.