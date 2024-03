Attraverso alcune stories su Instagram, Chiara Ferragni è tornata a parlare del momento complicato che sta vivendo. L’ultimo periodo non è stato affatto semplice per l’imprenditrice digitale, travolta prima dallo scandalo Pandro-gate e poi dalla crisi matrimoniale con Fedez che prosegue ormai da diverse settimane. Chiara ha dunque deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza negli Stati Uniti (si è divisa tra New York e gli Hamptons) insieme ad alcune amiche, ma nella mattinata di ieri è rientrata in Italia.

Dopo aver trascorso alcune ore con i suoi figli ha deciso di confidarsi con i suoi fan: “Sono tornata in Italia oggi a pranzo, sono stati cinque giorni up e down però che mi servivano, insieme a care amiche, sono tornata a Milano e adesso vado un po’ dai cuccioli, grazie per il supporto sempre.

Spero che in tutta questa m*rda di questo periodo ci siano anche delle cose belle, che mi diano nuovi stimoli. E’ un periodo doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto, però è pesante. Quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono più nei miei pensieri. Faccio quel che posso, faccio sempre quel che posso. A volte sono più in up e altre in down, e penso sia giusto farvi vedere questa parte. Non posso raccontarvi tutto, non mi va di dirvi tutti i motivi per cui sto male, però penso sia giusto non fingere che vada tutto bene e che io sia felice come una Pasqua. A volte vorrei essere meno forte, solo un po’ più serena. Grazie a chi capisce e c’è sempre e scusate per questi pensieri sparsi. Basta fingere che tutto vada bene sempre”.