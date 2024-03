Nel corso dei lunghi mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha dimostrato di essere una gran chiacchierona. Oltre ai discorsi in codice con Rosy Chin in merito al presunto rapporto con un autore e le sue “premonizioni” o “sogni” su ciò che sarebbe accaduto in puntata, nelle ultime ore la 26enne romana si è lasciata andare ad una rivelazione su Paolo Bonolis e anche su un ex protagonista della passata edizione del Gf Vip, ovvero Andrea Maestrelli.

Mentre era a letto con Alessio Falsone, la gieffina ha confessato di aver frequentato l’ex vippone: “Non potevamo fare tardi la sera perché lui si allenava. Infatti quando ti mi dici le cose dei calciatori e del sacrificio che fanno, lui mi aveva parlato un botto di sta roba. Ma poi lo vedevo, quello che mangia… Poi lui era uno che voleva e potenzialmente arrivare per tutto il contesto, poi se non sbaglio il papà era una roba tipo della Lazio, quindi ha qualche collegamento con non so cosa… E poi non so se lo sai ma ha fatto il Grande Fratello l’anno scorso, capito perché non lo dico?”. Prima che Anita potesse completare il suo discorso la regia ha cambiato inquadratura.

Le rivelazioni di Anita Olivieri su Edoardo Sanson

La gieffina ha anche raccontato ad Alessio che nei dieci anni di relazione con Edoardo Sanson, il suo ex fidanzato, non sono mancati i tira e molla che li hanno poi portati a trascorrere due anni distanti: “Quando poi si è presentato dopo quei due anni, non ero così contenta, l'ho guardato e non provavo più niente. Finalmente era finita, perché io volevo che finisse, ma non riuscivo a uscirne”. Anita, poi, ha dato la sua versione su quanto – a suo dire – accadeva quando prendeva le distanze dall’ex fidanzato, che nella Casa aveva detto di vedere come il padre dei suoi figli: “Veniva fuori casa, piangeva, diceva: ‘Io mi ammazzo senza di te, io non ce la faccio, mi uccido’. Si buttava per terra, piangeva come un pazzo. Pazzo proprio. E io l'ho aiutato nonostante quello che mi ha fatto e tutte le cose che sono successe. Io lo facevo venire a casa mia. Lo facevo entrare, lo facevo calmare. Gli dicevo: ‘Guarda che tu non ti rendi conto che è meglio per entrambi. Tu vieni qua, fai tutta questa scenata, mi rimetto con te e tu sai che io sto con te per pena e non perché ci voglio stare, ma che senso ha?’. Gli facevo questi discorsi. Poi ho detto basta, ti ho aiutato finché ho potuto”.

Anita ha poi fatto anche riferimento a una non meglio precisata situazione familiare di Edoardo: “Ci sono dei momenti in cui mi sono sentita in colpa perché per la sua situazione familiare, non ha i mezzi, non è colpa sua. Però anch'io ho avuto un sacco di traumi. Ma so chi sono e a un certo punto tu devi crescere. Io non posso scusare una persona all'infinito e giustificarla”.

La gieffina ha concluso il suo sfogo dicendo che la sua famiglia non ha mai approvato questa relazione: “La mia mamma, i miei amici, tutti attorno a me non volevano che tornassi con lui. Nessuno, perché sapevano. Lo sai che non ha passato mai un Natale con me? Non veniva mai a cena con i miei amici. Ero la più fidanzata di tutti, ma sempre sola. Io mi sono sempre sentita sola”.