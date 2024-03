La “freschissima” storia tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, nata nella Casa del Grande Fratello negli ultimi giorni, continua ad essere argomento di discussione dentro e fuori dalle mura del loft di Cinecittà.

Tra chi osteggia questa nuova coppia c’è anche Anna Pettinelli: “Su Giuseppe ho già detto la mia. Ma in questo caso è in crisi e sai cosa c’è? Nella casa del Grande Fratello se ti mancano gli appoggi ti senti da solo anche avendo intorno venti persone. Questo è quello che sta succedendo a lui. La sua amica Anita ormai si è lasciata andare con Alessio e quindi non sta più con lui – ha detto la prof di Amici a Pomeriggio 5 -. Poi siamo vicini alla finale, le cose cambiano, c’è bisogno di storie. Si fa anche per stare al centro dell’attenzione. Ricordiamoci che è pur sempre un gioco e molti giocano, sempre giocano, o hanno sempre giocato. Cosa penso della storia di Anita e Alessio? Oddio, Anita aveva una storia esterna, poi ok che al Grande Fratello succedono tante cose anche inaspettate. Se devo dire la mia, a me personalmente Alessio non piace per niente, ma per nulla proprio. Fossi in lei andrei con i piedi di piombo. Ma vedremo quello che succederà dentro la casa nei prossimi giorni”.

Nei giorni scorsi la Pettinelli era entrata a gamba tesa anche su Anita: “Curioso come in questa clip Anita sta facendo pace con un ragazzo che ha avuto problemi fisici, ecc. e lei come lo fa? Sdraiata sul letto ‘sì, sì, ciao ciao’, arrivederci e grazie. Beatrice è una iena, sì, ma quando dice che Anita è un po’ freddina è così. Non è stata molto calorosa, probabilmente Giuseppe avrebbe voluto una parola in più e un abbraccio. Proprio la postura del corpo di Anita, che continuava a farsi i fatti suoi, come i bambini. Secondo me non c’è una forte amicizia come decanta lei”.