Lo scorso sabato accennammo ad una presunta crisi tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino, unica coppia “superstite” della passata edizione di Uomini e Donne. Ebbene, nelle ultime ore, arrivano ulteriori conferme circa il momento complicato che starebbero vivendo i due ex volti del dating show di Maria De Filippi.

Già lo scorso novembre, l’ex tronista, rispondendo alle domande di follower, smentii in maniera categorica una crisi di coppia. In quell’occasione, Lavinia aveva spiegato che a causa degli impegni lavorativi di entrambi nelle rispettive città (Roma lei e Caserta lui) non avevano avuto modo di vedersi.

Nelle ultime settimane, però, le voci di una presunta rottura sono tornate a galla. Il motivo? Entrambi, ormai da diverso tempo, hanno smesso di pubblicare foto di coppia. Indizi che hanno sollevato il dubbio di una possibile crisi tra i due che, a quanto pare, è stata confermata anche da gossip Amedeo Venza in una storia su Instagram. L'esperto di gossip non ha fatto i nomi, ma dalle iniziali è facile intuire di chi stia parlando, ovvero proprio di Lavinia Mauro e Alessio Corvino. “Una coppia che non è mai stata in hype pare che sia mezza scoppiata… Lei troppo gelosa, ossessiva. L. A.”.