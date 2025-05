Veronica e Gentili e Pierpaolo Pretelli, rispettivamente conduttrice e inviato della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che prenderà il via su Canale 5 mercoledì 7 maggio, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo.

La giornalista, per la prima volta al timone di un reality show, si è detta entusiasta: “Ormai ho imparato a lasciarmi portare dalle cose che succedono. Io che sono una molto controllante, nel mio lavoro ho scoperto che tante cose sono successe senza che le avessi preventivate e a volte si sono rivelate molto più stimolanti e divertenti. A proposito di mare e di onde, mi faccio portare dalla corrente”.

In merito al cast, che sulla carta sembra promettere decisamente bene, la Gentili ha dichiarato: “Ci saranno tante dinamiche, quello che ti posso dire è che abbiamo lavorato sull’idea di comporre un cast multiforme e inaspettato. Prendi tutti gli ingredienti più diversi ed esplosivi e vedi cosa succede a contaminarli! Li guardi e dici: “Ma questi che c’entrano l’uno con l’altro?”.

E su Pierpaolo, che sarà il suo braccio destro, ha detto: “Pierpaolo mi sembra una persona con uno slancio e un entusiasmo… menomale che c’è la sua energia! Questa sua energia, questo entusiasmo, questi occhi buoni… saranno importanti per i concorrenti, il fatto che ci sia una persona così disponibile sarà molto importante”.

Pretelli si è detto super felice di questa nuova esperienza lavorativa, che arriva dopo il grande successo del tour teatrale Rocky, nel quale ha vestito i panni del protagonista: “Sono prontissimo, sono carico di creme protettive e anti-mosquitos! Sono molto contento, è una grande opportunità per me, che vivrò con gratitudine, entusiasmo e con uno zaino in spalla, a conoscere le bellezze caraibiche e a raccontare quello che vivranno i naufraghi. Dovrò prendere l’elicottero ogni giorno… questa cosa non è che mi rincuora! Mi sembra di vivere un sogno”.

L’ex vippone ha anche ricevuto un dolcissimo messaggio da parte della sua compagna, Giulia Salemi: “Amore mio, il momento che tanto desideravi è finalmente arrivato! Anche se fai finta di niente, so quanto sei emozionato, sono emozionata io per te! Io e Kian saremo il tuo tifo numero uno, tra poppate e popcorn, ogni puntata pronti sul divano a sostenerti! Veronica, ti avviso: Pier è contagioso, ha il superpotere di portare allegria e caciara ovunque vada! Un super in bocca al lupo anche a te per questa nuova avventura, sono sicura che spaccherai. Silvia, ti posso chiedere una cosa? Ma come sono queste hondurene? Ma sono tranquille o mi devo preoccupare? Fammi capire che… due mesi è tanto tempo! Un super in bocca al lupo, amore mio, l’Isola ti aspetta!”.