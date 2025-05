Nella giornata di ieri, una pafina Facebook dedicata al personaggio di Adelaide de Il Paradiso delle Signore (interpretato da Vanessa Gravina), ha pubblicato una fake news con tanto di titolo: “Shock! E’ appena scomparso l’attore che interpretava Marcello (alias Pietro Masotti) nel film Il Paradiso Delle Signore! Leggi le informazioni dettagliate qui sotto nei commenti”.

Il titolo dell’articolo, chiaramente fraintendibile, è rimbalzato sul web ed è arrivato all’orecchio del diretto interessato che, chiariamo subito, è vivo e vegeto. L’attore è sbottato contro la pagina, sia nei commenti che su Instagram.

“Un fulmine a ciel sereno ha colpito gli spettatori de Il Paradiso delle Signore – si legge sul sito incriminato – . In un clima già carico di tensioni e colpi di scena, la notizia più devastante è arrivata senza preavviso: Marcello Barbieri, uno dei personaggi più amati della serie, è improvvisamente scomparso. Ma non solo sullo schermo. Anche l’attore che lo interpreta sembra essersi ritirato misteriosamente dalle scene. I fan sono sconvolti. Il destino di Marcello, tanto in fiction quanto nella realtà, sembra avvolto in un enigma degno di un thriller”.

Pietro Masotti ha prima commentato con un “ridicoli”, e poi ha scritto: “Tiè! L’emoticon dell’altro gesto atropaico non c’è. Queste pagine Facebook sono ridicole. Oltre ad essere degli sciacalli irrispettosi”.