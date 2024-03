Riccardo Guarnieri è stato senza dubbio tra i protagonisti assoluti del Trono Over di Uomini e Donne soprattutto per via della turbolenta relazione con Ida Platano, oggi tronista del dating show.

Proprio l’ex di Alessandro Vicinanza è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo insieme all’amica Gemma Galgani e le due hanno fatto anche riferimento all’ex cavaliere salentino, che ormai non fa più parte del parterre da diversi mesi.

Parlando del possibile ritorno Riccardo nelle vesti di suo corteggiatore, Ida aveva preferito restare vaga: “Non so cosa dirti, comunque è una cosa passata, si riaprono a volte dei momenti che sono stati tanto forti e indimenticabili, che quando se ne parla mi hanno ancora certi effetti, ma quello adesso è passato”.

Dopo queste parole, nelle scorse ore Guarnieri ha condiviso una storia su Instagram che sembrerebbe fare proprio riferimento all’intervisto della sua ex a Verissimo durante la quale è stato chiamato nuovamente in causa nonostante la storia tra lui e Ida sia ormai acqua passata ed entrambi abbiano voltato pagina: “Il mio presente è accanto ad un’altra persona alla quale tengo tantissimo e rispetto, pertanto non capisco perché determinate persone continuino ancora a parlare del passato”.