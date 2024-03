Stefania Orlando è stata ospite del programma Storia di donne al bivio, dove ha rivelato di aver ufficializzato il divorzio con l’ormai ex marito Simone Gianlorenzi.

Questa sera su Rai 2, intorno alla mezzanotte, andrà in onda una nuova puntata di Storie di donne al bivio. La conduttrice Monica Setta ha intervistato anche Stefania Orlando. La showgirl, tra le grandi protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto andare delle rivelazioni in merito al suo ex marito.

L’annuncio della separazione risale a settembre 2022 dopo un periodo di crisi. All’epoca, Stefania aveva raccontato che la scelta era stata preceduta da una lunga riflessione. Tuttavia, entrambi avevano deciso di prendere strade differenti. L’ex vippona ha parlato della storia d’amore con Simone Gianlorenzi durata circa 15 anni, e ha confessato che non si aspettava questo epilogo. La Orlando ritiene che la fine del matrimonio non sia però da attribuire al periodo di lontananza dovuto alla sua partecipazione al Gf Vip.

“Sono entrata nel GF pensando di starci qualche settimana e sono rimasta mesi. Non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio. Forse semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d’essere”.

Oggi Stefania Orlando racconta di non avere un nuovo amore e soprattutto non ha intenzione di sposarsi di nuovo: “In realtà l’uomo della mia vita lo ho già ed è mio padre”.