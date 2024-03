A cura della Redazione

Don Matteo è arrivata alla quattordicesima stagione.

Partita nel 2000, con Terence Hill protagonista, oggi continua ad emozionare il pubblico con Raul Bova nei panni di Don Massimo.

La nuova stagione andrà in onda il 4 aprile. La presenza di Don Matteo anche questa volta si farà sentire.

Anna e Marco convoleranno a nozze e dunque usciranno di scena, non prima però di qualche episodio. Tuttavia i fan della coppia non devono temere, Nardi e la capitana saranno presenti almeno per qualche puntata

Anna Olivieri, però, lascerà la caserma ad un nuovo capitano. Si tratta di Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastandrea. Il giovane inizialmente non entrerà nelle grazie del maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, che rimpiangerà per molto tempo Anna.

Per Maria Chiara Giannetta, che interpreta Anna Olivieri, è giunto il momento di dire addio a Don Matteo. L’attrice però non scomparirà dal piccolo schermo. Per lei riprenderanno le riprese di un’altra serie tv, ovvero Blanca.

Andiamo però su Diego Martini, il capitano che sostituirà Anna.

Chi è Diego Martini, il capitano che sostituirà Anna Olivieri

Sarà un personaggio interessante e molto particolare. Un carabiniere dedito al suo lavoro, al quale dedica tutta la giornata.

Un uomo precisino e perfettino, e questo suo atteggiamento gli procurerà non pochi problemi soprattutto nella vita sentimentale.

L’arrivo di Diego a Spoleto, città dove serie Don Matteo è ambientato, è dato da una scelta sentimentale. Il giovane infatti intende riconquistare la sua ex Vittoria, che lo ha lasciato proprio per via delle sue manie. Troppo maniacale. E’ stato questo il racconto dell’attore Eugenio Mastandrea attraverso un video pubblicato sulla pagina ufficiale di Don Matteo.

In tale filmato si assiste al cosiddetto passaggio di consegne fra Anna e Diego, che poi si è soffermato a raccontato le caratteristiche del suo nuovo personaggio.