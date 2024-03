Il Grande Fratello è ormai arrivato alle battute finali. Questa sera andrà in onda su Canale 5 la semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini, durante la quale ci sarà l’ultima eliminazione prima della finale di lunedì 25 marzo.

Tra quelli a rischio eliminazione, insieme a Simona Tagli e Federico Massaro, c’è anche Alessio Falsone, rimasto “orfano” di Anita Olivieri dopo l’uscita dalla Casa della 26enne romana. A pochi giorni dal gran finale, però, si complica l’avventura del concorrente milanese.

Ieri pomeriggio, un autore ha rimproverato Alessio perché è stato sorpreso dalle telecamere a fumare all’interno della Casa, circostanza vietatissima dal regolamento. Il gieffino era poggiato ad uno dei divanetti in attesa di entrare in bagno. Con sé aveva la sigaretta elettronica e, senza pensarci due volte, ha iniziato a fumarla. Pronta la ramanzina di un autore: “Alessio, non si fuma lì”. Falsone ha risposto sostenendo che “la voce” avesse ragione. “Lo so che ho ragione, quindi vai a fumare fuori”. Dalla sua, Alessio ha provato a giustificarsi dicendo di trovarsi lì perché era in attesa di entrare in bagno, ma l’autore gli ha fatto presente ancora una volta di non fumare.

Già nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alessio era stato “ammonito” da Alfonso Signorini per via del comportamento avuto nei confronti di Federico Massaro: “Hai avuto una reazione eccessivamente aggressivo nei confronti di Federico”, ha tuonato il conduttore.

Nonostante le scuse di Alessio, che in puntata ha ammesso l'errore: “Mi prendo le responsabilità di quello che ho fatto”, Signorini ha letto un provvedimento da parte del Grande Fratello: “Questa edizione si sta caratterizzando proprio per l’assenza di certi toni sopra le righe che, in tempi non sospetti, hanno infastidito parecchi di noi. Questo atteggiamento stride con questa edizione”, ha detto Alfonso. E ancora: “Certi atteggianti vanno evitati. Prendilo come un avvertimento per evitare provvedimenti”.