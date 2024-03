Oggi, giovedì 21 marzo, andrà in onda la penultima puntata del Grande Fratello. La diretta numero 46 vedrà l’ultima eliminazione prima della finale di lunedì 25 marzo. Di seguito tutte le anticipazioni: dai concorrenti in nomination ai sondaggi.

Dopo la doppia eliminazione dell’ultima puntata (Anita Olivieri e Paolo Masella) il Grande Fratello torna in onda questa sera con la semifinale di questa edizione. Lunedì 25 marzo, infatti, calerà il sipario sul reality show condotto da Alfonso Signorini, e stasera gli inquilini si giocano le ultime carte per accedere alla finale.

Sono già sicuri di un posto Beatrice Luzzi (la favorita per la vittoria finale), Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Nella Casa di Cinecittà, intanto, si complica la situazione di Alessio Falsone. Il gieffino non è rimasto senza la sua Anita Olivieri – eliminata dal televoto di lunedì –, ma ha mostrato segnali di particolare nervosismo che rischiano di costargli caro. Alessio è in nomination e a rischio eliminazione, ma non è da escludere che la sua uscita di scena nasca da un provvedimento disciplinare prima ancora del voto del pubblico. Alfonso Signorini ha “ammonito” il concorrente con un comunicato ufficiale, ma in settimana sono arrivati altri comportamenti sopra le righe.

I concorrenti in nomination sono Alessio Falsone, Federico Massaro e Simona Tagli, con quest’ultima favorita d’obbligo. Al momento i sondaggi di ForumFree danno infatti la showgirl milanese “salva” con percentuali “bulgare” che toccano addirittura il 65,67%. Federico è dato al 20,52%, mentre a rischio eliminazione c’è Alessio con il 13,81%.