E’ tutto pronto per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che verrà celebrato il prossimo 30 giugno in Toscana. A commentare la notizia delle nozze anche Francesco Monte, ex storico fidanzato dell’influencer argentina.

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato scaricato da Cecilia sette anni fa durante il Grande Fratello Vip, quando lei ha conosciuto nella Casa Ignazio. Una rottura chiacchieratissima, e ad oggi la Rodriguez e Francesco non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto.

"Non ho nessun rapporto con lei e non sto seguendo alcuna notizia, me l'hai appena data tu quella delle nozze. Tanti auguri", ha fatto sapere Francesco Monte durante un'intervista a Casa SDL. Un commento piuttosto glaciale da parte del tarantino, che ha sofferto molto per la fine della relazione con Cecilia Rodriguez. Da quattro anni è felice accanto alla pugliese Isabella De Candia e sta portando avanti il suo percorso musicale: Monte vuole affermarsi come cantante e ha scelto anche un nuovo nome d'arte, Kinari.