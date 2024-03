Ieri c’è stata a Milano la serata evento di Real Time con tutti volti di punta del canale: da Enzo Miccio a Federico Fashion Style, passando per Tommaso Zorzi, Casaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi (pronti a sbarcare, dal 25 marzo, con la nuova stagione di Cortesie per gli ospiti), fino ad arrivare ai volti di Casa A Prima Vista Ida Di Filippo, Mariana D’Amico e Nadia Mayer.

Fra le novità annunciate lo spin off di Real Housewives che sarà girato a Roma, un nuovo programma per Lodovica Comello dal titolo Spose In Affari (“In ogni puntata tre donne cercheranno di vendere i loro abiti di nozze a un gruppo di future spose attraverso delle aste”) e un nuovo programma per Federico Fashion Style dal titolo Il Salone Delle Celebrità dove assisteremo alle messe in piega delle vip sue clienti

Le parole di Laura Cafaroli

“Qualcosa che non ci siamo sentiti di mandare in onda? Un programma che si chiama Embarrassing Teenage Bodies, spinoff di Embarassing Illness cioè Malattie Imbarazzanti. In una scuola maschile il dermatologo va a visitare gli allievi adolescenti in cerca di malattie veneree, e si vede tutto. Pensi che in Inghilterra va in prima serata. Ma lì se c’è un minimo accenno di violenza i programmi sono confinati dopo le 23, invece la nudità va benissimo. Il contrario che da noi”.