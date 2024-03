Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è pronto a tornare in tv con Cortesie per gli ospiti, la cui ventesima edizione sbarcherà su Real Time a partire dal 25 marzo.

L’ex vippone sarà al fianco di Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi, arrivati alla loro undicesima edizione consecutiva, e prenderà il posto di Luca Calvani, che a sua volta aveva sostituito Diego Thomas. Tommaso è dunque pronto a tornare su Real Time dopo le esperienze alla conduzione di Tailor Made – Chi ha la stoffa?, Questa è casa mia! e Drag Race Italia.

Ieri, durante la messa in onda da Fabio Fazio, Tommaso Zorzi ha anche parlato della sua abitazione: “Io sono un grande collezionista di modernariato, di arte contemporanea. Crede che casa mia non racconti molto di me, nel senso racconta molto di me se mi conosci, perché se no sembra la casa di un uomo di 50 anni”.