La Rai negli ultimi mesi è alle prese con un nuovo palinsesto. Diversi cambiamenti e rinvii soprattutto per quanto riguarda le fiction. La prima ad essere posticipata è stata la popolare "Don Matteo" con Raoul Bova. Ciò ha già generato malcontento anche se ha suscitato grande attesa e curiosità tra gli spettatori italiani.

Non è però l’unica serie ad essere rinviata. Stando a quanto riporta il blog di Davide Maggio, anche la fiction "Marconi" è stata posticipata.

La miniserie televisiva intende celebrare il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, avvenuta il 25 aprile 1874 a Bologna. La fiction doveva essere trasmessa proprio in concomitanza con questa importante data, invece subirà un ritardo di quasi un mese.

"Marconi" è ambientata nel 1937, poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. La serie promette quindi di raccontare la storia dell'inventore in modo coinvolgente e dettagliato, dando uno sguardo approfondito sulla sua genialità e sull’importanza nelle comunicazioni grazie alla sua invenzione.

Un grande cast nella serie "Marconi". Ci saranno attori di grande fama: Stefano Accorsi, nel ruolo di Guglielmo Marconi, e Nicolas Maupas, noto per la sua partecipazione in altre produzioni di successo come "Mare Fuori", "Un Professore" e "Odio il Natale". Questa coppia di attori promette di regalare ai telespettatori interpretazioni forti e coinvolgenti, dando vita a una narrazione che appassionerà il pubblico televisivo.

Non è chiaro il motivo del rinvio, forse perché il 25 aprile essendo una giornata di festa porterebbe molti a non poter assistere alla messa in onda. Secondo quanto riportato sempre dal blog di Davide Maggio, "Marconi" andrà in onda su Rai 1 nelle serate del lunedì 20 e martedì 21 maggio.