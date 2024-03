Beatrice Luzzi è tornata sui social dopo la finale del Grande Fratello, che l’ha vista uscire sconfitta dal confronto con Perla Vatiero. Nelle ultime ore, l’attrice ha voluto fare chiarezza su alcune voci che sono circolate sul web in merito al cosiddetto “Linate-gate”, che l’ha portata a raggiungere Milano in treno (in compagnia di Giuseppe Garibaldi) e spiegare il motivo della sua assenza alla festa di fine reality.

“Sono tornata verso le 4,30-5 dalla finale, poi ho dovuto prendere il treno per andare a Milano, da lì ho ripreso il treno di ritorno perché mi ero dimenticata la carta d’identità, motivo per cui all’aeroporto chiamavano ‘Luzzi, Dezzi e Garibaldi’, che mi hanno accompagnato poi in treno per tornare a Roma, dove sono tornata a mezzanotte e mezza di martedì sera”, ha raccontato Beatrice, spiegando di aver raggiunto Silvia Toffanin per registrare Verissimo a Milano, ma di aver perso l’aereo di ritorno e di aver viaggiato in treno con la manager e Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo avrebbe dunque perso volontariamente l’aereo per accompagnare Beatrice e fare il tragitto con lei. Inutile dire che l’episodio ha riacceso tutte le indiscrezioni che già circolavano sui Beabaldi. La coppia si frequenta anche fuori dal GF?. “Ti posso dire con certezza che Bea e Giuseppe si stanno sentendo”, ha scritto Deianira Marzano, condividendo il messaggio di un fan anonimo. L’esperta di gossip e Amedeo Venza sembrano non avere dubbi – tramite le proprie fonti – sulla coppia.