Tutto pronto per l’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il celebrity survivor, che quest’anno vedrà per la prima volta alla conduzione Vladimir Luxuria, andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 aprile. Il cast è composto da sette donne e sei uomini, ma nel corso delle puntate si aggiungeranno via via nuovi naufraghi.

Senza dubbio, la figura femminile più famosa è quella di Valentina Vezzali, ex schermitrice e vera e propria leggenda dello sport italiano. Poi ci sono Matilde Brandi (già vista al Grande Fratello Vip); Selen, ex diva del cinema hard e ora imprenditrice; Marina Suma, attrice nota per aver recitato in diversi film di successo degli anni ’80 (su tutti Sapore di Mare); Maitè Yates; modella spagnola comparsa in uno degli ultimi film di Leonardo Pieraccioni, Greta Zuccarello (ex ballerina di Ciao Dawrin probabilmente “sponsorizzata” da Sonia Bruganelli) e Francesca Bergesio (figlia del senatore leghista che ha vinto Miss Italia lo scorso anno).

Tra gli uomini, il più famoso è senza dubbio Joe Bastianich, giudice di Masterchef nonché imprenditore. Poi ci sono Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la Notizia, l’attore Aras Senol, protagonista della fiction Terra Amara; Edoardo Franco, vincitore di Masterchef e Arturo Dainese, modello ed ex concorrente del reality spagnolo Supervivientes.

Ad accompagnare Vladimir Luxuria in studio delle veste di opinionisti ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, giornalista del TG5, mentre l’inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno.