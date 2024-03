Nella puntata odierna di Uomini e Donne, si è formata una nuova coppia. Alessandro, protagonista del Trono Over, ha trovato l’amore con Maria Teresa dopo le tante difficoltà vissute durante la relazione con Pinuccia.

Maria De Filippi li ha fatti accomodare al centro dello studio per un annuncio che aspettava di fare da diversi mesi. Il cavaliere si è seduto di fronte alla dama e le ha raccontato di come lei gli faccia battere il cuore: “Ho sentito la centrale elettrica, non soltanto da parte mia. Ci siamo guardati negli occhi, è la verità?”. Maria Teresa ha detto di provare gli stessi sentimenti di Alessandro, e hanno ballato insieme sulle note di Un senso di Vasco Rossi, l’artista preferito del cavaliere. Tutto il pubblico si è alzato in piedi per applaudirlo e i petali di rosa hanno iniziato a cadere dal cielo.

Entrambi si sono commossi, e quando Alessandro è andato da Maria De Filippi per salutarla, la padrona di casa gli ha detto: “Tu non te ne vai, rimanete entrambi per ballare e divertirvi. Siete la prima coppia che rimane”. Un gesto che è stato apprezzato da tutti.

Alessandro e Maria Teresa, dunque, potranno restare nel parterre di Uomini e Donne nonostante si stiano frequentando. Si tratta della prima volta in assoluto nella storia del dating show di Canale 5.