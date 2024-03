Barbara D’Urso e Fedez ci hanno regalato un selfie che è già diventato virale sui social. Il duo che decisamente nessuno si aspettava di poter vedere insieme, scherza, ride e ripensa ai tempi andati.

Il rapper e la conduttrice si sono incontrati durante un viaggio in treno (lui sta andando a registrare l’intervista con Francesca Fagnani a Belve). I due hanno condiviso alcune stories su Instagram in cui guardavano insieme un video dove un giovane Fedez vestiva i panni di Barbara sulle note del brano Non c’è due senza trash, una delle sue canzoni più divertenti e caotiche in cui criticava la televisione e i programmi definiti trash, tra cui anche quello della D’Urso.

Correva l'anno 2015 quando Fedez indossava la parrucca e il vestito a pois, con tanto di rossetto e cartellina, pronto per la conduzione di Pomeriggio Trash. Il rapper nel videoclip di Non c'è due senza trash si prendeva gioco dei vari programmi trash del palinsesto (Mediaset soprattutto), con l'aiuto dei suoi amici e colleghi J-Ax, Rocco Siffredi e Fabio Rovazzi. All'epoca i rapporti tra Fedez e Barbara D'Urso non erano per niente idilliaci, anzi! I due mal si sopportavano, complici le frecciatine del rapper alle quali Carmelita rispondeva in diretta. Gli anni, però, sono passati e i due hanno lasciato alle spalle quelle vecchie storie e incomprensioni.

Fedez non è più il rapper arrabbiato con il mondo e Barbara non ha più la voglia di difendere a spada tratta la sua creatura, Pomeriggio 5, adesso nelle mani di Myrta Merlino. Motivo per cui, i due hanno ci riso sopra e si sono scattati un bel selfie, in memoria dei bei vecchi tempi.