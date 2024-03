La diciassettesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio con la vittoria di Perla Vatiero, ma come da “tradizione”, in ogni post-GF che si rispetti, non mancano le polemiche.

Ad incendiare un clima già particolarmente infuocato ci ha pensato Anita Olivieri che, nel corso di una diretta Instagram con Alessio Falsone, ha tirato l’ennesima frecciatina a Beatrice Luzzi, sua acerrima “nemica” nei sei lunghi mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà.

Nel corso della live, i due ex gieffini hanno risposto alle domande dei follower. Innanzitutto, Alessio ha smentito una presunta rissa avvenuta durante la festa per celebrare la fine del programma (anche se è arrivata una nuova segnalazione al riguardo che, invece, la confermerebbe). Poi, Anita ha tirato nuovamente in ballo Beatrice e, dopo aver letto il commento di un utente, ha risposto: “Bea faceva le coccole nel letto con persone con cui non era fidanzata, o che comunque non ci stava insieme”. Falsone ha provato a smorzare toni: “Non alimentiamo polemiche”.

Inutile dire che il video con le parole della 26enne romana ha fatto il giro del web, e ha scatenato la reazione indignata dei sostenitori di Beatrice, i quali si sono scagliati di nuovo contro Anita che, nonostante il Grande Fratello sia ormai finito, non sembra avere alcuna intenzione di mollare la presa sulla Luzzi.