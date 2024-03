Due giorni fa, tutti i concorrenti del Grande Fratello sono andati a Milano per registrare una puntata speciale di Verissimo dedicata al reality show. In serata, poi, sono tornati a Roma per partecipare alla tradizionale festa di fine programma. Ma non tutti gli ex inquilini erano presenti: mancavano, tra gli altri, anche Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese.

Ieri sera, l’attrice è tornata sui social con un video da assoluta boomer. Beatrice ha spiegato come mai non è potuta andare alla festa, confessando che mercoledì mattina si è svegliata presto per accompagnare suo figlio a scuola, e che in questi primi giorni fuori dalla Casa si sta dedicando a fare la mamma.

“Ciao a tutti. Io purtroppo sono tornata alle quattro e mezzo circa dalla finale. Poi poche ore dopo ho dovuto prendere il treno per andare a Milano. Da lì ho ripreso il treno di ritorno, questo perché mi ero dimenticata la carta di identità. Questo è il motivo per cui all’aeroporto chiamavano ‘Luzzi, Dezzi e Garibaldi’, non potevo imbarcarmi e loro mi hanno accompagnata a Roma in treno. A Roma sono arrivata a mezzanotte di martedì sera. Mercoledì mattina volevo accompagnare mio figlio a scuola, dopo sei mesi che non ho potuto farlo. inoltre era anche l’ultimo giorno possibile perché poi ci sono le vacanze di Pasqua. Quindi che cosa ho fatto? Ho deciso di non andare alla festa del Grande Fratello, di tornare a casa e fare la mamma. Anche perché gli amichetti del Grande Fratello li ho visti fino a due giorni fa. Se poi la festa l’avessero fatta magari tra una settimana sarei andata volentierissimo a salutarli tutti e a ballare. Però mi è sembrato un po’ troppo. Tanto so che mi capite. Un abbraccio a tutti voi, a prestissimo”.