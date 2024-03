Lunedì notte, al termine della finalissima del Grande Fratello, Josh Rossetti ha preso a calci e pugni l’auto all’interno della quale pare ci fosse Massimiliano Varrese. Stando alla versione del fratello di Greta e della fidanzata, Monia La Ferrera (ex di Varrese), l’attore, quando avrebbe scoperto che stavano insieme, avrebbe applaudito in maniera provocatoria.

A distanza di 48 ore dall’accaduto, Massimiliano è tornato sui social. L’ex gieffino ha detto che sta osservando tutto con discrezione e distacco, che impara il silenzio dell’attesa ma che la verità verrà fuori.

“Ci sono domande che non riceveranno mai risposta e ci sono risposte che arriveranno senza alcuna domanda. Io intanto imparo il silenzio dell’attesa, la verità ne vale, io comando e credo, la verità ne vale. Primo vero giorno di normalità oggi… Nel silenzio di questi giorni osservo con discrezione e grande distacco. Grazie di cuore a chi ha saputo vedere, a chi sta iniziando a capire e alla marea di abbracci ricevuti oggi, per le vie di Roma, con forza e solidarietà. Confido e credo. La verità ne vale”.

Sfuriata di Josh, Monia rompe il silenzio

“Ciao a tutti, ho mantenuto il silenzio fino ad ora per cercare di metabolizzare il tutto e farmi chiarezza, per quanto possibile, ma ora sento il bisogno di esprimermi su quanto accaduto, per mera esposizione dei fatti: lunedì notte, dopo la puntata, siamo rimasti tutti nello studio per oltre un’ora. Nonostante la possibilità di confrontarsi, in quel frangente non è accaduto nulla. All’uscita dallo studio, quando eravamo circondati dai fan e dai fotografi, sono stata provocata in modo decisamente spiacevole con parole e applausi di scherno”.