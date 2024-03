Nel corso dei lunghi mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha fatto intuire in più di un’occasione di avere una sorta di rapporto preferenziale con uno degli autori, tanto che sui social si è ipotizzato addirittura ad un possibile flirt.

La notizia, che non ha mai trovato conferma, è finita addirittura a Striscia la Notizia al secondo posto della rubrica Spetteguless: “Al secondo posto, sul web non si parla che di Anita, fresca di eliminazione dal GF. La partecipazione al reality di questa concorrente dal nome risorgimentale – dice Gerry Scotti – ha fatto sorgere, anzi risorgere un dubbio agli internauti: era raccomandata? In rete c’è addirittura chi sostiene che la sua presenza nel programma dipendesse da una presunta relazione con un autore del GF con cui flirtava in diretta tv. Privilegi di cui la stessa Anita parlava tra il serio e il faceto. Insomma, una raccomandazione al Grande Fratello sarebbe una cosa atipica…”.

Anita e il "misterioso" autore: l'ex gieffina rompe il silenzio sul gossip

Ora che il Grande Fratello è finito, questa voce è arrivata anche alla diretta interessata, e lei ha deciso di rispondere: “Il segreto del gioco? Farsi un autore, avere mamma autrice, compagno che lavora a Mediaset e far vedere le t3ttine al regista. Mi pare abbastanza, no?”.

Nei mesi scorsi, anche Angelica Baraldi e Ciro Petrone avevano commentato il pettegolezzo riguardante Anita Olivieri. “Voglio smentire la storia di Anita e l’autore. Perché ho letto questa cosa prima. Non ha alcuna storia con l’autore, smentiamo anche questa cosa”, ha detto Angelica. Quel plurale usato dall’ex gieffina aveva però indispettito l’attore che, in disaccordo, preso le distanze: “Possiamo anche smentire questa cosa, ma non possiamo saperlo Angelica. Ma che ne sai te? Te l’ha detto? Sicuramente non sarà vero, ma non possiamo smentirla noi se non lei. Ho capito, noi possiamo dire che non è vero, ma non lo sappiamo. Lo sai com’è? Poi passiamo per quelli… Io voglio dire una cosa su Anita perché ci tengo. Ho visto tanti commenti contro Anita e ci può anche stare per come uno vede le ose da fuori. È tutto molto soggettivo. Però da dentro posso dirvi che Anita è veramente una persona verissima, simpatica, stava al gioco su tutto”.