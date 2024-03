Al termine della finale del Grande Fratello, che ha visto trionfare Perla Vatiero, quando Massimiliano Varrese ha scoperto che la sua ex Monia La Ferrera si era fidanzata con Josh Rossetti, è andato da loro e con fare provocatorio avrebbe applaudito. Circostanza che non è stata assolutamente gradita dal fratello di Greta, che ha iniziato ad inveire contro l’attore e a prendere a calci e pugni l’auto in cui si trovava.

A distanza di alcuni giorni dalla rissa sfiorata, Monia La Ferrara ha rotto il silenzio: “Ciao a tutti, ho mantenuto il silenzio fino ad ora per cercare di metabolizzare il tutto e farmi chiarezza, per quanto possibile, ma ora sento il bisogno di esprimermi su quanto accaduto, per mera esposizione dei fatti: lunedì notte, dopo la puntata, siamo rimasti tutti nello studio per oltre un’ora. Nonostante la possibilità di confrontarsi, in quel frangente non è accaduto nulla. All’uscita dallo studio, quando eravamo circondati dai fan e dai fotografi, sono stata provocata in modo decisamente spiacevole con parole e applausi di scherno”.

Nessuna parola da parte dell’ex gieffina, invece, sul fatto che il fidanzato abbia dato in escandescenze. Se al riguardo non si è espressa, Monia lo ha fatto in merito alle minacce shock (“Ti taglio la testa, uomo di m*rda”), che Josh ha rivolto a Gabriele Parpiglia: “Riguardo all’episodio avvenuto ieri durante il programma Turchesando, mi dissocio con molto dispiacere dalle frasi e dai torni estremamente gravi rivolti a Parpiglia, tengo però a precisare che non sono persona coinvolta nei fatti. Vi prego quindi di rispettare questa situazione estremamente delicata per me e per la mia famiglia. Un abbraccio, Monia”.