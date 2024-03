La diciassettesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio, ma non sembra essere così per le polemiche. Nelle ultime ore è esploso l’ennesimo caso sui social per la presenza di Mirko Brunetti sulla copertina di Chi dedicata alla finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una copertina che, da tradizione, ha messo sempre in risalto il vincitore o la vincitrice, conduttori e opinionisti, e al massimo il secondo classificato. Ma c’è un filmato che spiegherebbe tutto.

Le copertine di Chi delle passate edizioni

Lo scorso anno, quando a trionfare è stata Nikita Pelizon, la copertina di Chi l’hanno conquistata lei, Alfonso Signorini, le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e l’esperta dei social Giulia Salemi. Quando, invece, a vincere è stata Jessica Selassié con lei in prima pagina c’erano il conduttore, le opinioniste e il secondo classificato. Tommaso Zorzi, invece, l’ha condivisa con il secondo e la terza classificata.

Per quale motivo nella copertina dedicata alla vittoria di Perla Vatiero, oltre Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e Beatrice Luzzi c’era anche Mirko Brunetti, visto che è stato eliminato diversi me si fa? A rispondere è stato un video backstage in cui si sente dire proprio alla Luzzi: “Avete giocato in due e quindi è giusto che ci sia pure tu”. Molti telespettatori, infatti, a Mirko avrebbero preferito vedere Rosy Chin, terza classificata.

Beatrice sulla storia tra Mirko e Perla

“Se credo nell’amore tra Perla e Mirko? Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato. All’inizio non ero “team Perla” perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè di essere innamorato di Greta, e anche negli occhi di Perla ho visto altro. È chiaro che hanno giocato in due e hanno vinto. Poi avevo contro i team degli altri, ma va bene così. Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi".