Fabrizio Corona, che il prossimo 29 marzo compirà 50 anni, si è detto pronto “per una vita tranquilla”.

In un’intervista al settimanale Chi, l’ex re dei paparazzi ha ammesso che, pur essendo maturato, la “sua testa è sempre la stessa”. Tuttavia, sta imparando a gestirsi maggiormente forte della libertà ritrovata: “Ho scontato la mia pena, sono un uomo libero. Ho sempre quei 10-15 processi in atto ma, dopo che hai fatto una vita come la mia, sono cose minori. E, finora, li ho vinti quasi tutti, se non tutti”.

Corona ha anche parlato dell’ex moglie Nina Moric, con la quale è stata legata dal 2001 al 20017, e dalla quale, nel 2002, ha avuto il suo unico figlio Carlos Maria: “Quando ci siamo conosciuti eravamo due ragazzini che cavalcavano l’onda di quel periodo bellissimo, irripetibile. Ci siamo amati, abbiamo fatto follie. Solo che, purtroppo, mi ha conosciuto in un momento in cui ero in trasformazione, il mondo che frequentavo mi aveva cambiato e lei ne ha sofferto. Oggi, a distanza di tantissimi anni, dopo lunghe tragedie, ci siamo avvicinati per cercare di aiutare Carlos. I periodi delle scenate, delle guerre televisive, sono finiti. Siamo uniti e ci vogliamo bene. Le ho sempre voluto bene”.

Poi, Fabrizio ha parlato della fine della relazione con Belen Rodriguez: “Ai tempi mi dispiaceva che fosse finita, ma non ho mai pensato di tornare con lei. Negli ultimi anni ci siamo sentiti spesso, siamo molto amici e ci vogliamo bene. Sappiamo di poter contare l’uno sull’altra e ci raccontiamo anche le nostre storie sentimentali”.

Infine, Corona ha detto la sua sulla crisi matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez: “Conosco Fedez da prima che incontrasse Chiara. Lei ha avuto un successo e una fortuna che le sono piovuti addosso. E’ stata brava perché è stata la prima ma, nel momento in cui ha sbagliato – credo in buona fede, perché, magari, l’errore non lo ha fatto lei – devi saperti rialzare. Ha costruito una relazione con Fedez che, dopo due anni, si basava troppo sulla mediaticità e, in questi casi, se crolla uno, l’altro scappa. Secondo me, ma è il mio punto di vista, Fedez ha accettato di fare una vita che non gli piaceva, sopportando la ‘corte’ della Ferragni, le persone che le stavano intorno, le foto, lo stare a casa.

Quando era un ragazzo era uno che si divertiva, però la fama, i soldi, il successo ottenuti anche grazie alla relazione con Chiara, gli hanno fatto accettare tutto. Ma fino ad un certo punto. I tradimenti non sono il vero problema, il problema è come uscire da questo buco nero: avere un impero e perdere tutto nel giro di poco tempo. Non sappiamo come lui abbia vissuto questi ultimi anni”.