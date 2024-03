Dopo sei lunghi mesi, tutti gli inquilini della Casa del Grande Fratello hanno riassaporato la libertà. Per festeggiare la fine del reality show, c’è stata un mega party al quale erano presenti quasi tutti i protagonisti di questa edizione. Assente, invece, Beatrice Luzzi, che non compare in nessuno dei video o delle foto condivise sui social.

Nella giornata di ieri, tutti gli ex gieffini hanno raggiunto Milano per partecipare ad una registrazione di una puntata speciale di Verissimo dedicata completamente al Grande Fratello. In serata, gli ex gieffini hanno poi raggiunto un locale del capoluogo meneghini per partecipare alla festa che celebrava la fine del programma alla quale, però, era assente l’attrice.

Stando a quanto riporta Novella 2000, Beatrice avrebbe disertato il party per la troppa stanchezza, visto che, come da lei stesso rivelato alcune ore prima mentre era in viaggio verso Milano, non ha avuto la possibilità di dormire. Assente anche Massimiliano Varrese, che avrà certamente preferito passare del tempo con sua figlia Mia.

Beatrice Luzzi: "Ecco perché non ho vinto il Grande Fratello"

“Se credo nell’amore tra Perla e Mirko? Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato – ha dichiarato Beatrice in un’intervista al settimanale Chi -. All’inizio non ero ‘team Perla’ perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè di essere innamorato di Greta, e anche negli occhi di Perla ho visto altro. È chiaro che hanno giocato in due e hanno vinto. Poi avevo contro i team degli altri, ma va bene così. Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi.

Come mai ho partecipato al Grande Fratello? Volevo rimettermi in gioco dopo 15 anni di devozione assoluta come madre, per riprendere in mano sia la mia professione sia la mia natura artistica. E poi, per dare un futuro più roseo ai miei figli”.