Nel corso di questi mesi, Daniela Martani non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Beatrice Luzzi. L’ex gieffina, durante la finalissima del Grande Fratello, ha anche incitato i suoi follower a votare per l’attrice.

Alcune ore dopo la vittoria di Perla Vatiero, la Martani è sbottata su Instagram: “Ha vinto l’ignoranza, il trash, la cafonaggine. Un paese che mette sul podio una caciottara che neanche sa coniugare i verbi è un paese culturalmente morto. Cioè rendiamoci conto chi hanno fatto vincere? Chi rendono famosi, in chi si immedesimano? Degrado”.

Oltre a Daniela Martani, anche Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, non ha gradito la vittoria della Vatiero: “Premetto che l’ho visto solo tramite i link dei social. Ma la vincitrice di questa edizione è Beatrice. Donna che ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche ruotavano attorno a lei, donna dalla dialettica impeccabile. Peccato abbia vissuto con persone con le quali interagire non era per nulla semplice: spessore zero. Forse Varrese, nel bene e nel male. Nel premio è forse incluso uno Zanichelli?”.