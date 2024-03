Gran parte del pubblico e i bookmakers la davano per vincitrice, ma alla fine Beatrice Luzzi, nella finale del Grande Fratello, si è classificata seconda alle spalle di Perla Vatiero.

Subito dopo la fine dell’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’attrice ha ringraziato i suoi sostenitori: “Va bene così ragazzi. Io vi ringrazio tutti dal profondo del cuore. Vi ringrazio per avermi supportato e sopportato. Non ho mai dato per scontato il vostro sostegno. farò il mio massimo per ripagare il vostro affetto”.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Beatrice ha dichiarato che Perla ha giocato insieme a Mirko e che quindi hanno vinto in due. La Luzzi ha aggiunto che aveva tutti i fan degli altri ex gieffini contro e che questo inevitabilmente ha giocato a suo sfavore.

Beatrice Luzzi: "Ecco perché non ho vinto il Grande Fratello"

“Se credo nell’amore tra Perla e Mirko? Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato. All’inizio non ero ‘team Perla’ perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè di essere innamorato di Greta, e anche negli occhi di Perla ho visto altro. È chiaro che hanno giocato in due e hanno vinto. Poi avevo contro i team degli altri, ma va bene così. Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi.

Come mai ho partecipato al Grande Fratello? Volevo rimettermi in gioco dopo 15 anni di devozione assoluta come madre, per riprendere in mano sia la mia professione sia la mia natura artistica. E poi, per dare un futuro più roseo ai miei figli”.