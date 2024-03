La diciassettesima edizione del Grande Fratello, durata 197 giorni, è andata in archivio con la vittoria di Perla Vatiero, che ha avuto la meglio su Beatrice Luzzi.

Come da tradizione, la produzione ha organizzato una festa con tutti gli ex gieffini e, nonostante l’invito fosse esteso a tutti, ben undici di loro hanno deciso di non partecipare al party. Alcuni lo hanno fatto per questioni puramente anagrafiche, altri per impegni lavorativi, e altri ancora perché hanno preferito passare il tempo con i loro cari. Alla festa c’erano quasi tutti, ad eccezione di Beatrice Luzzi, Simona Tagli, Samira Lui, Jill Cooper, Giampiero Mughini, Arnold Cardaropoli, Massimiliano Varrese, Monia La Ferrera, Rosanna Fratello, Alex Schwazer e Sara Ricci.

In merito all’assenza della Luzzi, AnticipazioniTv ha scritto: “Assente di lusso la seconda classificata Beatrice Luzzi che, dopo aver registrato Verissimo a Milano, avrebbe deciso di tornare a casa dai suoi figli e non prendere parte alla festa con i suoi ex coinquilini per la stanchezza, visto che in un video aveva rivelato di aver dormito pochissimo”.

Nel frattempo, nelle ultime ore sono emersi alcuni retroscena relativi proprio al party organizzato dalla produzione. A quanto pare, ci sarebbe stata tensione tra Federico Massaro e un altro ex coinquilino (si parla di Alessio Falsone). A rivelarlo è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Aria tesa ieri alla festa del GF tra Federico (Massaro, ndr) e un altro concorrente che dovrebbe essere Alessio (uso il condizionale perché devo avere conferma…), anche se, da quello che ho visto sui social, Alessio era per i fatti suoi con Anita, quindi non so… Magari la tensione c’era tra Federico e un altro”.

Ma non è tutto. Infatti, una segnalazione – “apparentemente attendibile” - arrivata a Very Inutil People, parla di una presunta rissa tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi: “Ieri una mia amica era presente alla festa di fine GF perché faceva parte del catering. Mi ha raccontato che c’è stato un battibecco a fine serata tra Sergio e Mirko a causa di un equivoco che causato molto nervosismo. Mirko è andato muso a muso da Sergio, che invece da signore è rimasto calmo e al suo posto per poi allontanarsi… La gente si è messa in mezzo a dividerli, soprattutto Maddaloni e Paolo… Addirittura Mirko ha iniziato a dire parole poco carine a Greta”.