Un ex vippone della settima edizione del Grande Fratello Vip ha detto la sua sulla vittoria di Perla Vatiero. Stiamo parlando di Marco Bellavia, che è stato intervistato da Lorenzo Pugnaloni per Lollo Magazine.

“Ho seguito un po’ tutta l’edizione. A me è sempre piaciuto, l’ho sempre dichiarato anche a Signorini, mi è sempre piaciuto come programma. L’ho seguito bene quest’anno e mi è piaciuta molto Beatrice. Ho seguito la finale e sono rimasto molto stupito della vittoria di Perla. Davo per scontato sin dall’inizio che avrebbe vinto Beatrice, ma ci sono anche dei motivi che hanno dato questa svolta finale alla sentenza della vittoria”.

Nel corso di questi mesi, Marco Bellavia ha preso più volte le parti di Beatrice Luzzi, e al riguardo ha confermato: “Beatrice è sempre stata lucida, perfetta, dal primo giorno all’ultimo. Nei primi mesi del programma mi arrivavano un sacco di messaggi in cui mi dicevano che la stavano bullizzando e che la trattavano come era successo a me. Molti la paragonavano alla mia storia, ma la grande differenza è che lei è stata perfetta, lucida, molto centrata, sempre presente mentalmente, ed è stata in gradi di arrivare fino alla fine. Io purtroppo questo non sono riuscito a farlo. Sono durato nove giorni. Siamo persone molto simili ma molto differenti, e Beatrice è stata proprio brava”.

In seguito, Bellavia ha commentato la storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero: “Il loro rapporto è stato ciò che ha fatto sembrare agli occhi della gente poco attenta che al GF vincesse una storia d’amore. Mentre in realtà non è così. L’ho vista una storia falsa, finita da tempo, giostrata dagli autori, dalla loro furbizia, dalla tv che ha creato e distrutto un rapporto tra due persone. Ma che però ha appassionato tanta gente che l’ha portata anche a vincere. Diciamo che è stato un lavoro di squadra contro Beatrice che ha perso contro una squadra formata da Mirko e Perla e i loro sostenitori. Compresi i ragazzi in Casa che alla lunga hanno avuto ragione, anche se tante volte in malo modo”.