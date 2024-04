La diciassettesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio con la vittoria di Perla Vatiero, che in finale ha di fatto ribaltato il pronostico riuscendo ad avere la meglio su Beatrice Luzzi.

Nelle ultime ore, Il Messaggero ha fatto i conti in tasca alla fidanzata di Mirko Brunetti, rivelando la presunta cifra che avrebbe intascato grazie alla sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Come da regolamento del Grande Fratello, ogni concorrente conta un gettone di presenza settimanale, che varia a seconda della popolarità del soggetto. La stessa Perla Vatiero, protagonista di Temptation Island, è entrata in gioco al Grande Fratello a programma già iniziato. A novembre, in particolare. E ha quindi trascorso più di 4 mesi rinchiusa in casa. Tenendo conto del valore del gettone settimanale, che va da 5.000 a 15.000 euro settimanali, la Vatiero potrebbe essersi messa in tasca una cifra pari a 90mila euro.

Oltre alla gloria televisiva, si è aggiudicata anche un montepremi di alto valore. Ossia 100 mila euro - si legge su Il Messaggero -. Di questi 100.000 euro guadagnati da Perla Vatiero, però, solo 50.000 saranno devoluti in beneficenza a un ente da lei scelto. Con gli altri potrà fare ciò che vorrà. Una somma molto importante se valutiamo la giovane età dell’ex volto di Temptation Island. Perla Vatiero, infatti, è stata supportata con forza dai fan per la sua storia d’amore tormentata con Mirko Brunetti”.

Intanto, a proposito di cifre, nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che una coppia fuoriuscita dalla diciassettesima edizione del Grande Fratello avrebbe chiesto diecimila euro per un’ospitata in discoteca. Sono quattro le coppie che quest’anno sono nate tra le mura della Casa di Cinecittà: Mirko Brunetti e Perla Vatiero (ritorno di fiamma); Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, Letizia Petris e Paolo Masella; Anita Olivieri e Alessio Falsone.

Chi tra queste avrebbe chiesto questa cifra da capogiro?