Milly Carlucci è al lavoro in vista del debutto del nuovo programma L’Acchiappatalenti, che andrà in onda in prima serata su Rai Uno a partire da maggio.

A svelare qualche dettaglio in più sul nuovo talent show era stato TVBlog: “Si tratta di uno spettacolo di varietà, con protagonisti alcuni talent scout che metteranno in campo dei talenti da loro, per così dire, sponsorizzati”.

Per quanto riguarda la giuria, Milly Carlucci avrebbe corteggiato Flavio Insinna, Teo Mammucari, Wanda Nara e Simona Ventura. Alcune ore fa, TvBlog ha svelato il cast de L’Acchiappatalenti: “I cinque acchiappatalenti del nuovo show di Milly Carlucci saranno Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Nino Frassica”. Tramontata quindi l’ipotesi Insinna, quella della showgirl argentina e della conduttrice italiana, queste ultime reduci dall’esperienza a Ballando con le Stelle.