E’ una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Un matrimonio che dura da anni sempre felici e innamorati. Parliamo di Margareth Madè e Giuseppe Zeno, genitori di due bambine.

Giuseppe e Margareth sono due persone molto riservate, raramente hanno parlato della loro vita privata pur apparendo sui loro canali social e pubblicando foto che li ritraggono insieme.

Margareth Madè, in particolare, ha scelto di dedicarsi alla crescita delle sue figlie, Angelica e Beatrice, di cinque e tre anni, accantonando per un po' la sua carriera da attrice.

Discorso diverso per Giuseppe Zeno, che oggi è impegnato per la nuova stagione di Mina Settembre, dove interpreta Domenico, il ginecologo innamorato di Mina, Serena Rossi.

La Madè ha fatto parte della prima stagione di Blanca, dove Zeno è protagonista principale, ma non si sono visti in scene insieme. I due per la prima volta stanno per apparire insieme sul piccolo schermo.

Saranno insieme a Celebrity Chef, la trasmissione in cui Alessandro Borghese permette a volti molto famosi di cimentarsi ai fornelli. Proprio l'attore ha condiviso la prima immagine sui social, in cui lo vediamo insieme a sua moglie con le divise del programma.

Giuseppe Zeno e Margareth Madè insieme in cucina

E’ davvero la primissima volta che appaiono in televisione assieme come coppia senza interpretare alcun personaggio, ma semplicemente come coppia.

Sarà davvero divertente vederli alle prese con pentole e ricette da effettuare in maniera rapida e senza errore. Giuseppe Zeno poi con la sua napoletanità è sempre stato un attore molto simpatico nelle diverse ospitate. La curiosità delle fan è di vedere questa volta il bellissimo attore nel ruolo di marito, visto che la sua versione reale di marito e padre non è mai apparsa in tv.