Nuovo singolo per Matteo Paolillo, l’Edoardo Conte di Mare Fuori. Dopo la collaborazione con LDA, da cui è nato il brano Nun è cos, che racconta di due ragazzi giovanissimi entrambi con il desiderio di poter sfondare nel mondo della musica, arriva un nuovo duetto per Matteo Paolillo, quello con Raiz, il temutissimo Salvatore Ricci in Mare Fuori.

Insieme a Matteo è uscito fuori un nuovo brano che di sicuro diventerà amatissimo dai fan, Terra Mij. Un'importante soddisfazione per Paolillo quella di potersi esibire con un'artista di questo calibro.

Matteo da sempre è riuscito con i suoi brani a trasmettere le sensazioni e le emozioni interpretate dai vari protagonisti. La stessa colonna sonora di Mare Fuori ha spopolato nelle classifiche.

Matteo Paolillo e Raiz: nemici in tv e stima e affetto nella vita reale

Anche la voce e i testi di Raiz in Mare Fuori hanno avuto successo, basti pensare al testo della quinta stagione che ha scritto ed interpretato per la figlia Rosa, interpretata da Maria Esposito.

Raiz e Matteo Paolillo nell’ultima stagione di Mare Fuori sono stati protagonisti indiscussi. Il loro astio e la loro sete di vendetta li ha portati diverse volte ad avere un faccia a faccia, fino alla scena in cui Edoardo uccide don Salvatore nel letto dell'ospedale.

Una conflittualità che nasce e resta sul set. Al di fuori del set tra Raiz e Matteo Paolillo c’è grande stima e affetto. Entrambi hanno la volontà di regalare emozioni al pubblico. Portare la musica napoletana ancora una volta in tutta Italia. Entrambi però non saranno più presenti nel cast di Mare Fuori. Salvatore Ricci è morto per mano di Edoardo Conte e quest’ultimo morirà lentamente nel cimitero dei Ricci.

Anche se non saranno più compagni nella serie, la loro collaborazione musicale è appena iniziata.