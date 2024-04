L’ultima puntata di Amici andata in onda sabato 6 aprile e condotta da Maria De Filippi è stata ricca di tensione.

In primis si è aperta con un durissimo faccia a faccia. Dapprima tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e poi tra quest’ultima e il giudice Cristiano Malgioglio.

Sia i professori che gli allievi venivano comunque da una settimana ricca di tensioni, tra crolli psicologici e litigi tra professori e allievi.

C’è stato poi il tanto sofferto ballottaggio tra Lucia, Sofia e Lil Jolie. La sfida si apre con Lucia che si esibisce sulle note di Oh, Pretty Woman, mentre Lil Jolie con Uomini Soli dei Pooh, infine Sofia sulle note di Vogue di Madonna.

Lil Jolie viene salvata subito dai giudici, mentre la sfida tra Lucia, che canta Listen di Beyoncé, e Sofia con Venere e Marte di Marco Mengoni, viene vinta da quest’ultima. Lucia è dunque l’allieva eliminata nella terza puntata.

La presunta scena di gelosia di Mida

Ma veniamo al momento clou della settimana che ha influenzato secondo il pubblico la serata di Amici, la presunta scenata di gelosia di Mida. Tutti sanno che la relazione tra Gaia e Mida è finita, anche se nelle ultime settimane i due sembrano di nuovo vicini suscitando i dubbi dei loro colleghi in casetta.

Gli altri allievi, infatti, hanno parlato, e molto, dell’attuale situazione tra Gaia e Mida.

In particolare Gaia ha avuto un confronto con le sue colleghe, le quali si sono mostrate preoccupate per la giovane, perché sembra che Mida si approfitti del sentimento di Gaia e ci giochi parecchio non ricambiandola.

Le allieve giudicano così il comportamento di Mida, che però sorprende tutti con la sua scenata di gelosia. Un video che sta spopolando su TikTok mostra un abbraccio tra Gaia e Petit. I due ragazzi sono amici ma a colpire è stata la reazione proprio di Mida alle spalle dei due. Il cantante è sembrato infastidito e ha fatto una smorfia che ha scatenato i commenti social. C’è chi scrive: “Stanno tornando, stanno sempre vicini”, e un altro utente puntualizza: “Gli occhi di Mida non mentono”.

Questo gesto preannuncia un ritorno di fiamma?