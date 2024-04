Dopo il divorzio di Amadeus dalla Rai, chi condurrà il prossimo settembre la nuova edizione di Affari Tuoi? Com’è ormai noto, Stefano De Martino starebbe scalpitando, ma a viale Mazzini avrebbero messo gli occhi su un altro conduttore più navigato dello showman originario di Torre Annunziata, e che con i quiz ha già avuto a che fare.

TVBlog ha fatto il nome di Marco Liorni, reduce dai successi di Reazione a Catena e de L’Eredità: “La persona giusta risponde al nome di Marco Liorni. Marco è ormai un conduttore navigato; è entrato nelle case degli italiani con educazione ed umiltà e anche per una questione meramente anagrafica, lui è la persona giusta per entrare nel mood di un programma come Affari Tuoi. Che grazie proprio alla ‘cura Amadeus’ è diventato un people show e non più solamente un game. Il programma è la scoperta dell’Italia e degli italiani, esattamente come lo è C’è Posta Per Te. Per condurre questi programmi devi “entrare” nelle storie della gente e creare un flusso empatico che, con il pretesto del gioco, inneschi un percorso che vada ad avvolgere il telespettatore in un abbraccio figurato con i due concorrenti”.

L'ipotesi Stefano De Martino

Stefano De Martino, com’è noto, gode della fiducia del direttore generale Giampaolo Rossi e dei vertici Rai, e sarebbe pronto a prendere il posto di Amadeus non solo ad Affari Tuoi – programma dominatore degli ascolti dell’access prime time – ma anche la conduzione del Festival di Sanremo. Gli ottimi risultati raggiunto dalla nuova stagione di Stasera tutto è possibile potrebbero portare l’ex compagno di Belén Rodríguez sul palco dell’Ariston.