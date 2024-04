Mirko Brunetti è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, complice il triangolo amoroso che lo ha visto coinvolto con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Ora che l’avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini è finita, il ristoratore rietino può godersi appieno la storia d’amore con la 26enne originaria di Angri.

L’ex gieffino, intervistato dai colleghi di SuperguidaTV, ha dichiarato di aver sempre saputo che la relazione con Perla non era finita come tutti pensavano: “Dentro di me ho sempre saputo che quel cordone con Perla non si sarebbe mai reciso. Sicuramente quando lei è entrata, il video confronto e il lento mi hanno fatto riflettere sul fatto che dovevo dare a questo rapporto un’altra possibilità”.

In risposta a molti telespettatori convinti che la sua fidanzata abbia vinto anche grazie al suo aiuto e quindi ai "Perletti", Mirko ha sottolineato: "Penso che la sua è una vittoria a 360 gradi. Molte ragazze si sono riviste nella coppia ma anche nelle sofferenze che ciascuno di noi ha provato. Perla è stata tenace, non ha mai mollato e non si è mai tirata indietro o sottratta al confronto con gli altri a partire da Beatrice".

Il possibile ruolo da opinionista

Mirko Brunetti è ormai un vero e proprio personaggio televisivo e ha affermato di aver ricevuto varie proposte inerenti il mondo dello spettacolo, anche se preferisce al momento restare concentrato su sé stesso. Quando gli chiedono però se gli piacerebbe fare l’opinionista di un reality dopo aver partecipato sia al GF che a Temptation Island, risponde: "Moltissimo. Mi è piaciuto stare in studio in questi tre mesi. Sono rimasto colpito sia da Cesara Bonamici che dalla conduzione di Alfonso Signorini".