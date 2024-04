Sono iniziate le riprese dell'attesissimo film che vedrà come protagonista Kerem Bürsin, l’attore turco che per un anno ha fatto sognare milioni di italiane con la serie trasmessa su Canale 5 Love is in the air.

Con lui la bellissima Hande Ercel. Eda e Serkan, i due personaggi che per mesi sono entrati nei cuori delle italiane. Una storia d’amore travagliata, ma romantica quella di Love is in the air, che ancora oggi è ricordata dal pubblico italiano.

Dopo mesi e mesi di assenza ritorna in tv e in Italia Kerem Bursin in una nuova versione completamente diversa.

Andrà in onda su Prime Video il film Blue Cave con Kerem come attore protagonista.

La trama del film che vede protagonista Kerem Bürsin

Prime Video ha annunciato che sono iniziate le riprese del film drammatico-romantico Blue Cave. Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Kerem Bürsin e Osman Kaya, sarà proiettato su Prime Video. La trama del film si concentra su una toccante storia d'amore tra Cem (Kerem Bürsin), che presta servizio in marina, e sua moglie morente Alara (Devrim Özkan). Dopo aver perso la moglie a causa del cancro, Cem intraprende un viaggio alla "Grotta Blu", che ha promesso di visitare un giorno.

Il viaggio di Cem svela i dettagli della sua relazione con Alara e si trasforma in una sorprendente scoperta che riafferma che il vero amore è eterno.

Un film toccante che sicuramente porterà grossi numeri in Italia. Kerem Bürsin è da sempre amato dalle donne italiane il suo personaggio ha fatto sì che la produzione scegliesse anche l’Italia come nazione a cui destinare il film. La pellicola potrà essere vista dal prossimo anno da tutti coloro che hanno l’abbonamento alla piattaforma di Prime Video.