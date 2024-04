Vittorio Menozzi, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, in un’intervista rilasciata a ComingSoon.it ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Il modello parmigiano, inoltre, ha parlato del suo rapporto con Greta Rossetti. Quest’ultima era presente alla sua festa di compleanno a differenza del fidanzato Sergio D’Ottavi, e nella giornata di ieri ha di fatto annunciato che lei e l’imprenditore laziale stanno attraversando un periodo di crisi.

“Greta è stata importante per me nel momento in cui nella Casa ero particolarmente sotto pressione e in mezzo a litigi e questioni che non mi facevano stare bene. Mi ha aiutato a trovare parte della leggerezza e serenità di cui avevo bisogno”.

Vittorio ha poi svelato in che rapporti è con Beatrice Luzzi: “Senz’altro è stata una figura importante nel mio percorso e penso di poter dire che valga anche il contrario. A volte è facile capire cosa avvicina le persone, nel nostro caso forse non è così probabilmente affinità caratteriali ma anche forti contrasti, tanta poesia e il sapersi prendere in giro. Un mix difficilmente ripetibile. Onestamente non mi interessa quanto il nostro rapporto sia stato criticato, avere qualcosa di cui la maggior parte delle persone non capisce neppure il valore né la natura rende il tutto ancora più speciale. È e sarà dunque una persona insostituibile, e di cui ho forte stima”.

E ancora: “Ho avuto modo di parlare e confrontarmi con tutti, nessuno escluso. Incomincio dicendo che mi piace ragionare pensando alle persone ed ai loro caratteri piuttosto che focalizzarmi su singoli atteggiamenti o episodi che mi hanno offeso o deluso in passato. Lo dico perché gli episodi erano magari legati al contesto e alla convivenza che abbiamo vissuto, e magari io per primo posso aver fatto qualcosa che non è piaciuto. Con questa premessa posso dire che ci sono alcune persone che sento spesso e alle quali sono particolarmente legato, come Grecia, Federico, Valentina, Fiordaliso, Mirko, Beatrice, Sara, Angelica, Rosy, Perla, Letizia e Greta. Con altri i contatti sono meno frequenti ma abbiamo comunque un ottimo rapporto, mentre solo con pochi penso di non avere molto da condividere e anche se in futuro non ci frequenteremo auguro a loro tante soddisfazioni lavorative”.

Infine, l’ex gieffino ha rivelato che quando Heidi Baci terminerà la sua avventura al Big Brother Vip albanese gli piacerebbe rivederla: “Per il mio compleanno i Baciozzi (che sono gli stupendi ragazzi che supportano l’amicizia tra me e Heidi) mi hanno regalato una torta buonissima! Quando uscirà le dovrò’ raccontare tante cose e neanche se le immagina!".